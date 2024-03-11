Генсек НАТО вместо совета папы Римского призвал дать Украине больше оружия

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил несогласие и подверг критике высказывание папы Римского Франциска о том, что Украине следует проявить «мужество белого флага» и начать переговоры о прекращении военных действий. Об этом сообщает Reuters.

«Если мы хотим достичь долгосрочного мирного решения путем переговоров, способ добиться этого — оказать военную поддержку Украине», — заявил Столтенберг.

Поясняя свою мысль, генсек НАТО уточнил, что «происходящее за столом переговоров неразрывно связано с силой на поле боя» и что «сейчас не время говорить о капитуляции украинцев».

9 марта папа Римский Франциск дал интервью для швейцарского телеканала RSI, в ходе которого оценил возможность капитуляции Украины в конфликте с РФ. Глава римско-католической церкви призвал Киев и Москву начать переговоры, а также обратил внимание на необходимость проигрывающей стороне набраться смелости и поднять «белый флаг».

11 марта президент Украины Владимир Зеленский нелестно отозвался об этих словах.

Ранее слова папы Римского о мире на Украине оценили в МИД РФ.