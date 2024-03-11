В ФРГ назвали странным призыв папы Римского к мирным переговорам на Украине

Стремление к миру на Украине понятно, однако призыв папы Римского Франциска к началу мирных переговоров вызывает удивление. Таким мнением поделился лидер партии «Зеленые» в Германии, депутат бундестага ФРГ Омид Нурипур, пишет ТАСС.

«Очень удивляет то, что папа Франциск сказал на эту тему в эти дни. Мы не должны забывать одного: если Россия перестанет воевать, война закончится. Если Украина перестанет воевать, то Украине придет конец», — заявил депутат.

Интервью с папой Римским опубликовали 9 марта. В нем понтифик пришел к выводу, что в условиях конфликта на Украине проигрывающая сторона должна отыскать в себе храбрость признать это и согласиться на мирные переговоры. Он также произнес фразу: «сильнее тот, у кого есть смелость поднять белый флаг». Как считает папа Римский, в настоящее время есть много государств, готовых выступить в качестве посредников в конфликте на Украине, например, Турция.

До этого предложение папы Римского Франциска «поднять белый флаг» и пойти на переговоры с Россией отверг глава МИД Украины Кулеба.

Ранее в НАТО оценили возможность достичь мира путем капитуляции Украины.