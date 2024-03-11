В НАТО оценили возможность достичь мира путем капитуляции Украины

Капитуляция Украины в рамках вооруженного противостояния с РФ не поможет добиться мира, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном. Его слова передает РИА Новости.

По мнению руководителя Североатлантического альянса, для урегулирования кризиса стороны конфликта должны начать переговоры. Речь идет о диалоге, который позволит «сохранить Украину как суверенную и независимую нацию».

Как сказал Столтенберг, для украинских властей капитуляция «не означает мир». В связи с этим генеральный секретарь НАТО призвал продолжать работу по «усилению» Украины и тем самым показать РФ, что она не сможет достичь своих целей на поле боя.

9 марта папа Римский Франциск дал интервью для швейцарского телеканала RSI, в ходе которого оценил возможность капитуляции Украины в конфликте с РФ. Глава римско-католической церкви призвал Киев и Москву начать переговоры, а также обратил внимание на необходимость проигрывающей стороне набраться смелости и поднять «белый флаг».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал слова папы Римского Франциска о переговорах.