Экономист объяснил, почему ЕК не хочет запрещать импорт украинской агропродукции

Экономист Иван Лизан в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал заявление замглавы Еврокомиссии (ЕК) Валдиса Домбровскиса о том, что ЕК не может выполнить требования польских фермеров, которые добиваются запрета на ввоз в страну украинской сельскохозяйственной продукции. По мнению эксперта, Европа может это сделать, но не хочет.

«Причин для такой риторики Домбровскиса несколько. Во-первых, это нежелание Еврокомиссии признавать собственные ошибки. Во-вторых, Брюссель хочет поддержать Украину за счет покупки ее зерна и содействия в его перевалке. В-третьих, ЕС таким образом пытается указать полякам на их место», — отметил Лизан.

«Кроме того, по его словам, некоторые европейские страны успешно зарабатывают на перевалке украинского зерна, поэтому им невыгодно отменять квоты и вводить запрет на ввоз агропродукции.

С осени 2023 года польские фермеры устраивают акции протеста и перекрывают КПП на границе с Украиной. Они выступают за отмену льгот, которые Европейский союз предоставил украинским дальнобойщикам. В феврале 2024 года выяснилось, что Польша ведет переговоры о полном временном закрытии границы с Украиной.

6 марта в Варшаве у здания польского сейма началась акция фермеров, которые протестуют против «зеленой» политики Евросоюза и отсутствия контроля за импортом с Украины.

На фоне существующих трудностей польские аграрии настаивают на запрете бесконтрольного ввоза сельхозпродукции с территории Украины, где сельхозпроизводители не связаны столь жесткими экологическими обязательствами.

Ранее поляки высказались о «нападении» России на Польшу.