В Раде усомнились в полезности мобилизации депутатов

Призывать в ряды ВСУ парламентариев Рады неэффективно и бессмысленно. Такое мнение в интервью изданию «Телеграф» выразил депутат украинского парламента Руслан Горбенко.

По мнению Горбенко, в случае мобилизации депутатов призывного возраста их наберется максимум 180 человек.

«Это две роты. На войну это вообще никак не повлияет. Если взять любую воинскую часть, то минимальное количество личного состава — это 5-6 тысяч военных. Ну и скажите, помогут ли эти 180 человек? Думаю, что нет», — пояснил свою мысль Горбенко.

Вопрос о возможной символичности такого шага он отверг, заявив, что «мы говорим об эффективности».

Горбенко уточнил, что в готовящемся законе о мобилизации есть предложение о том, чтобы депутаты имели возможность проходить военную службу в воинской части в свободное от сессионных недель время по своему желанию. По его оценкам, таким правом могут воспользоваться 50-60 парламентариев.

6 марта в Верховной раде рассказали, сколько граждан Украины могут быть мобилизованы по новому закону.

8 марта на Украине предложили повысить штрафы для уклонистов от мобилизации.

Ранее в Раде заявили о проблемах ВСУ на фронте и о бардаке во власти.