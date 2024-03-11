Макрон может перенести свой визит в Киев

Президент Франции Эммануэль Макрон вновь может перенести свой визит в Киев, который планировал на март. Об этом сообщает издание Tribune.

«В контексте напряженности в отношениях с Москвой, Эммануэль Макрон может, по нашей информации, передвинуть свой визит, обещанный в середине марта, чтобы отправиться туда в компании других европейских лидеров, придерживающихся такой же жесткой линии в отношениях с Владимиром Путиным»,— следует из сообщения.

До этого сообщалось, что Макрон отправится с визитом в Киев в ближайшие недели. В сообщении уточнили, что об этом решении объявили после телефонного разговора Макрона и президента Украины Владимира Зеленского, который состоялся в воскресенье, 10 марта.

Лидеры двух стран подтвердили стремление к укреплению сотрудничества в различных сферах, в том числе в области кибербезопасности, разминирования и производства вооружений.

Ранее Макрон высказался об изменении мирового порядка.