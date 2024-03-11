Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ЕС отреагировали на слова папы Римского о мирных переговорах

В ЕС отреагировали на призыв Франциска к мирному диалогу, встав на сторону Киева

close
100%
Guglielmo Mangiapane/Reuters

Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано встал на сторону Киева, комментируя высказывания папы Римского Франциска с призывом к мирным переговорам по Украине. Об этом пишет РИА Новости.

Стано заявил, что в Брюсселе поддерживают мир на условиях Украины.

Интервью с папой Римским опубликовали 9 марта. В нем понтифик пришел к выводу, что в условиях конфликта на Украине, проигрывающая сторона должна отыскать в себе храбрость признать это и согласиться на мирные переговоры. Он также произнес фразу: «сильнее тот, у кого есть смелость поднять белый флаг». Как считает папа Римский, в настоящее время есть много государств, готовых выступить в качестве посредников в конфликте на Украине, например, Турция.

До этого предложение папы Римского Франциска «поднять белый флаг» и пойти на переговоры с Россией отверг глава МИД Украины Кулеба.

Ранее в МИД РФ оценили слова папы Римского о мире на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами