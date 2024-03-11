В ЕС отреагировали на слова папы Римского о мирных переговорах

Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано встал на сторону Киева, комментируя высказывания папы Римского Франциска с призывом к мирным переговорам по Украине. Об этом пишет РИА Новости.

Стано заявил, что в Брюсселе поддерживают мир на условиях Украины.

Интервью с папой Римским опубликовали 9 марта. В нем понтифик пришел к выводу, что в условиях конфликта на Украине, проигрывающая сторона должна отыскать в себе храбрость признать это и согласиться на мирные переговоры. Он также произнес фразу: «сильнее тот, у кого есть смелость поднять белый флаг». Как считает папа Римский, в настоящее время есть много государств, готовых выступить в качестве посредников в конфликте на Украине, например, Турция.

До этого предложение папы Римского Франциска «поднять белый флаг» и пойти на переговоры с Россией отверг глава МИД Украины Кулеба.

Ранее в МИД РФ оценили слова папы Римского о мире на Украине.