Страны — члены НАТО стоят за всеми государственными переворотами, которые произошли на Украине. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, пишет газета «Известия».

Дипломат отметила, что именно государства — участники Североатлантического альянса занимались обучением украинских бойцов. В частности, речь идет о появлении в Польше и странах Балтии специальных лагерей для тренировок военнослужащих с Украины.

«Под видом так называемых помощников, инструкторов, советников они сами принимали участие в государственных антиконституционных переворотах на территории Украины», — подчеркнула Захарова.

11 марта пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что российские спецслужбы уже давно знают о присутствии «людей НАТО» на Украине. По его словам, представители стран — членов блока называют себя «советниками».

За день до этого польский министр иностранных дел Радослав Сикорский рассказал, что некоторые государства — участники НАТО уже отправили своих солдат в зону украинского конфликта. Однако глава внешнеполитического ведомства республики не стал уточнять, о каких именно странах идет речь.

Ранее в МИД РФ объяснили, почему НАТО тянет с принятием Украины в состав организации.