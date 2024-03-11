Зеленского не ждут с визитом в ЮАР

Визит президента Украины Владимира Зеленского в ЮАР не ожидается до президентских выборов, которые пройдут в республике в конце мая. Об этом пишет ТАСС.

«До выборов у нас не запланировано никаких государственных визитов», — заявил официальный представитель президента ЮАР Винсент Магвенья.

С 2018 года президентом ЮАР является Сирил Рамапоса.

Заявление было сделано на фоне информации нескольких изданий о том, что Зеленский планирует визит в Южно-Африканскую Республику.

Недавно Зеленский заявил, что в ближайшее время Украину посетит президент Франции Эммануэль Макрон.

16 февраля президент Франции Эммануэль Макрон и украинский лидер Владимир Зеленский подписали соглашение о гарантиях безопасности и сотрудничестве в сфере обороны. Документ рассчитан на 10 лет и должен действовать до тех пор, пока Украина официально не станет членом Североатлантического альянса.

Ранее в Армении прокомментировали возможный визит Зеленского в Ереван.