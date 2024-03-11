В Крыму подготовили второй иск по энергоблокаде со стороны Украины

В Крыму подготовлен второй иск по энергоблокаде полуострова со стороны Украины, он будет подан в Верховный суд республики от Общественной палаты. Об этом в своем Telegram-канале написал глава крымского парламента Владимир Константинов.

В иске суд просят признать за гражданами России, проживающими в Крыму, право на компенсацию морального вреда, причиненного вследствие ограничения права на жизнь и здоровье в результате энергетической блокады полуострова.

«В случае удовлетворения судом исковых требований планируется взыскать с преступного образования «Украина» в пользу крымчан более 3 трлн 448 млрд рублей», — сообщил Константинов.

Крым был полностью обесточен со стороны Украины 22 ноября 2015 года.

4 марта Арбитражный суд Крыма зарегистрировал иск к Украине, в котором регион потребовал от украинских властей более 3 трлн рублей из-за понесенного ущерба от энергетической блокады. В качестве ответчиков в иске значатся правительство Украины, украинское Минэнерго и «Укрэнерго».

Ранее в Крыму оценили ущерб из-за энергетической блокады.