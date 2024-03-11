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В Армении заявили о намерении полностью председательствовать в ЕАЭС

Акобян: Армения намерена председательствовать в ЕАЭС, несмотря на МУС

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Sergei Grits/AP

Армения намерена полностью выполнять функции председательства в органах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), несмотря на подписание Римского статута Международного уголовного суда (МУС). Такое заявление сделал заместитель главы постоянной парламентской комиссии по региональным вопросам и вопросам евразийской интеграции Вагаршак Акобян, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что республика ратифицировала Римский статут с целью приобретения дополнительных гарантий своей безопасности.

«А осуществление председательства Армении в ЕАЭС — это совершенно другой рабочий процесс. Я не считаю целесообразным смешивать эти два процесса», — сказал Акобян.

Замглавы парламентской комиссии подчеркнул, что Ереван выполнит все свои обязательства.

В ноябре прошлого года Армения официально передала документы, подтверждающие ратификацию Римского статута, и стала полноправным членом МУС с 1 февраля 2024 года.

В начале февраля этого года премьер-министр России Михаил Мишустин заявлял, что подход премьера Армении Никола Пашиняна к ЕАЭС соответствует российским интересам.

Ранее в Кремле пояснили, как Путин может попасть в Армению после ее присоединения к МУС.

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