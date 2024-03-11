Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Байден решил бороться с всплеском ненависти к мусульманам в США

Байден заявил об «ужасающем» всплеске ненависти к мусульманам в США

close
100%
Kevin Lamarque/Reuters

На фоне конфликта между Израилем и Палестиной в США наблюдается «ужасающий» всплеск ненависти к мусульманам. Об этом заявил президент США Джо Байден, передает ТАСС.

По его словам, из-за этого Белый дом в данный момент работает над первой в истории «Национальной стратегией по борьбе с исламофобией».

«Наблюдаем ужасающий всплеск ненависти и насилия по отношению к американцам-мусульманам. Исламофобии нет места в США — стране, основанной на свободе вероисповедания и построенной на вкладе иммигрантов», — сказал американский лидер.

Байден также добавил, что власти Соединенных Штатов продолжат доставлять гуманитарную помощь в сектор Газа, а также работать над сделкой с целью прекратить огонь в анклаве.

До этого президент США заявлял, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху действиями в отношении Газы больше вредит своей стране, чем помогает ей, настраивая весь мир против Тель-Авива.

Ранее Байден рассказал, есть ли у США красные линии в отношении действий Израиля в Газе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами