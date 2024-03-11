Политолог рассказал, как победа Трампа на выборах в США повлияет на Украину

Возможная победа бывшего президента США Дональда Трампа на предстоящих выборах главы государства станет очень плохим сигналом для украинских лоббистов. Об этом в комментарии для «Ленты.ру» заявил политолог-американист Малек Дудаков.

Эксперт отметил, что в последнее время Вашингтон не финансирует Киев так же активно, как раньше. По его мнению, в первую очередь это связано с деятельностью экс-хозяина Белого дома — он давит на своих сторонников в конгрессе США и препятствует согласованию очередного пакета помощи украинским властям.

Дудаков подчеркнул, что Трамп публично говорит о планах прекратить финансирование Украины в случае своей победы на выборах. Более того, бывший американский лидер считает этот шаг одним из способов заставить Киев начать переговоры с Москвой.

«Я допускаю, что это вполне реалистичный сценарий. Другое дело, что Трамп не учитывает точку зрения России», — добавил политолог.

Он пояснил, что российские власти всегда открыты к мирным переговорам. Но, с большой долей вероятности, Трамп заинтересован в заморозке украинского конфликта с сохранением нынешних границ и созданием буферной зоны. Как сказал эксперт, в подобной ситуации позиции Москвы и Вашингтона будут несколько противоречить друг другу.

«А то, что в общем и целом, победа Трампа в США станет очень плохим сигналом для украинских лоббистов — это факт», — уточнил Дудаков.

Специалист не исключил, что в случае прихода к власти экс-президент США сфокусируется на других направлениях внешней политики. В том числе речь идет о ситуации на Ближнем Востоке и противостоянии страны с КНР, резюмировал политолог.

Ранее журналисты заявили о наличии у Трампа секретного плана по Украине.