Словакия предложила Украине подумать над возвращением боеспособных украинцев на родину

Глава минобороны Словакии Роберт Калиняк заявил, что действенной помощью для Вооруженных сил Украины (ВСУ) со стороны Запада станет возвращение украинцев призывного возраста обратно на родину, при наличии такой возможности Западу не стоит думать о военных НАТО на территории этой страны. Слова министра приводит РИА Новости.

«Ничего бы не помогло украинской армии больше, чем возвращение боеспособных украинцев… отправка военных из государств – членов НАТО на Украину является грубой «красной линией», — подчеркнул он, отметив, что пересечение этой линии в разы повысит риски начала мирового конфликта.

По его мнению, если бы Запад «серьезно» думал о помощи Украине, то работал бы над возвращением украинских беженцев призывного возраста обратно на Украину.

До этого премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил опасение, что при решении вопроса о принятии Украины в Евросоюз политические соображения могут перевесить реальное соответствие страны требованиям на вступление в союз.

Ранее Фицо обрушился с критикой на Чехию из-за Украины.