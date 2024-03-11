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Американский сенатор рассказал, как США следует помогать Украине

Сенатор Грэм: США следует помогать Украине только в виде займов

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Nathan Howard/Reuters

Американский сенатор Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что Вашингтон должен направлять помощь Киеву только в виде займов, так как у Соединенных Штатов есть большой госдолг. Его слова передает телеканал NBC.

«Большинство американцев хотели бы помочь Украине. Но идея, которая состоит в том, чтобы отдавать и не получать назад, должна быть снята с повестки», — пояснил сенатор.

Он напомнил о госдолге США в $34 трлн и предложил думать об американском народе, а также добавил, что экс-президент США Дональд Трамп в начале недели обсудит со спикером палаты представителей США Майком Джонсоном переквалификацию помощи Украине в беспроцентный заем, «как это делали с Британией во время Второй мировой войны». Предполагается, что Киев его вернет, когда сможет.

До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отказался прокомментировать позицию канцлера Германии Олафа Шольца по поставкам ракет Taurus Украине.

Ранее экономист предупредил Киев о рисках, связанных с ростом внешнего долга.

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