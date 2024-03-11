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В СВР сообщили о провокациях США в дни выборов президента РФ

В СВР сообщили, что США хотят устроить кибератаки в дни выборов президента РФ

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Shutterstock

США намерены устроить кибератаку на систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах президента России для трудностей в подсчете голосов. Об этом сообщает РИА Новости.

«При участии ведущих американских IT-специалистов предполагается осуществить кибератаки на систему дистанционного электронного голосования, которые сделают невозможным учет голосов значительной доли российских избирателей», — следует из сообщения.

До этого член Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Павел Андреев рассказал, что за границей на выборах президента РФ будут работать 295 избирательных участков в 144 странах.

Председатель комиссии Элла Памфилова сообщала, что информационный центр ЦИК, который будет работать во время голосования на президентских выборах, начнет работу 14 марта.

Ранее опрос показал, что Залужный в 2024 году выиграл бы президентские выборы на Украине.

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