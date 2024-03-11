В партии Пашиняна заявили об отсутствии антироссийской линии в политике Армении

Заместитель главы парламентской комиссии по региональным вопросам и вопросам евразийской интеграции, член партии премьер-министра Никола Пашиняна Вагаршак Акобян заявил, что власти Армении не ведут политику «против России», Ереван считает себя союзником Москвы. Об этом он заявил на брифинге, слова политика приводит ТАСС.

«Армения ничего не делает против какой-либо страны, особенно против России, потому что до сих пор мы считаемся союзником России и страной, находящейся в одной экономической зоне», — подчеркнул он, отметив, что утверждения о направленности политики Армении против России являются беспочвенными и являются «всего лишь провокацией».

По его словам, приоритетом армянского кабмина остается деятельность на благо Армении.

До этого политолог Дмитрий Журавлев, комментируя решение Еревана прекратить работу российских пограничников в аэропорту Звартноц, заявил, что армянская элита, взявшая курс на разрыв с Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Россией, уже проиграла.

Ранее в Совбезе Армении раскрыли способ решить проблему страны с ОДКБ.