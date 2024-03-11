В Совфеде заявили о подрыве авторитета США как военной державы

Соединенные Штаты разочарованы уничтожением на Украине своих ЗРК Patriot, авторитет США как ведущей военной державы подорван. Об этом заявил глава комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

«В США разочарованы тем, что американские системы вооружений, прежде всего ЗРК «Пэтриот», уничтожаются российскими ракетами, подрывая авторитет США как ведущей военной державы», — подчеркнул Пушков.

9 марта сообщалось, что Вооруженные силы РФ поразили ударом из ракетного комплекса «Искандер» Patriot, стоящий на вооружении ВСУ.

После этого издание Forbes писало, что на приобретение новых систем ЗРК Patriot взамен двух уничтоженных под Покровском в ДНР может потребоваться до нескольких лет.

Также немецкий журналист Юлиан Репке заявлял, что Украина разместила ЗРК Patriot слишком близко к фронту и дала время России для нанесения по ним точного и результативного удара.

Ранее на Украине заговорили о предательстве после потери ЗРК Patriot.