Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Совфеде заявили о подрыве авторитета США как военной державы

Сенатор Пушков: авторитет США как ведущей военной державы подорван

close
100%
Виталий Белоусов/РИА Новости

Соединенные Штаты разочарованы уничтожением на Украине своих ЗРК Patriot, авторитет США как ведущей военной державы подорван. Об этом заявил глава комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

«В США разочарованы тем, что американские системы вооружений, прежде всего ЗРК «Пэтриот», уничтожаются российскими ракетами, подрывая авторитет США как ведущей военной державы», — подчеркнул Пушков.

9 марта сообщалось, что Вооруженные силы РФ поразили ударом из ракетного комплекса «Искандер» Patriot, стоящий на вооружении ВСУ.

После этого издание Forbes писало, что на приобретение новых систем ЗРК Patriot взамен двух уничтоженных под Покровском в ДНР может потребоваться до нескольких лет.

Также немецкий журналист Юлиан Репке заявлял, что Украина разместила ЗРК Patriot слишком близко к фронту и дала время России для нанесения по ним точного и результативного удара.

Ранее на Украине заговорили о предательстве после потери ЗРК Patriot.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами