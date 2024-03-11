ИНСОМАР: за Путина готовы проголосовать более 80% россиян

За кандидата в президенты России Владимира Путина на предстоящих президентских выборах готовы проголосовать 80,2% россиян. Такие данные электорального расчета приводит Институт социального маркетинга (ИНСОМАР) на своем сайте.

Исследование также показало, что Николая Харитонова (КПРФ) готовы поддержать 6,3% опрошенных, Леонида Слуцкого (ЛДПР) — 5,6%, а Владислава Даванкова («Новые люди») — 5,1%.

ИНСОМАР отметил, что сравнительно более высокий рейтинг у Слуцкого зафиксирован в Дальневосточном федеральном округе, у Харитонова — в Северо-Западном, у Даванкова — в Центральном.

Расчетная явка, по данным опроса, составляет 71-73%.

Инициативное исследование ИНСОМАР проведено методом телефонного опроса 6-7 марта 2024 года. В нем приняли участие 3000 респондентов в возрасте 18 лет и старше по общероссийской выборке. Максимально возможная статистическая погрешность составляет 1,78%.

Выборы президента Российской Федерации пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. За президентский пост впервые с 2008 года поборются четыре кандидата. Если действующий президент РФ Путин одержит победу на предстоящих выборах, то это будет его пятый президентский срок.

Более 1,4 млн человек уже проголосовали на президентских выборах досрочно, сообщала глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова.

Ранее посол РФ счел провокацией русофобскую риторику США в преддверии выборов.