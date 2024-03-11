В ЦИК рассказали, сколько участков будут работать на выборах президента за границей

Член Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Павел Андреев рассказал, что за границей на выборах президента РФ будут работать 295 избирательных участков в 144 странах. Об этом сообщает ТАСС.

«Образовано 295 избирательных участков в 144 иностранных государствах, в том числе 7 избирательных участков — на территории города Байконура», — поделился Андреев.

Председатель комиссии Элла Памфилова сообщала, что информационный центр ЦИК, который будет работать во время голосования на президентских выборах, начнет работу 14 марта.

«В этот же день, в ночь у нас стартует голосование на Камчатке, а утром [четверга] будет мой доклад о готовности избирательной системы, а также разделение ключей [расшифровки] по дистанционному электронному голосованию», — сказала Памфилова.

До этого Памфилова говорила, что более 1,4 млн человек досрочно проголосовали на выборах президента РФ.

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