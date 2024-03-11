В Кремле видели сообщения о мирном плане Трампа по Украине

В Кремле видели сообщения о том, что у экс-президента США Дональда Трампа есть мирный план по Украине. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Видели [план Трампа], но нечего сказать, потому что деталей не приводится», — сказал Песков.

Накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил после встречи с Трампом, что у бывшего американского лидера есть достаточно подробные планы, как положить конец конфликту на Украине. При этом Орбан уточнил, что «не уполномочен» раскрывать сути этих планов.

Как утверждает венгерский премьер, Трамп сказал ему, что в случае возвращения на президентский пост США не дадут Украине «ни копейки», и тогда конфликт закончится.

Дональд Трамп регулярно утверждает, что в случае избрания на пост президента Соединенных Штатов он собирается завершить конфликт на Украине за один или два дня. При этом президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что у экс-президента США не получится реализовать этот план.

Ранее Зеленский заявил, что не понимает отношения Трампа к Путину.