В Кремле высказались о сообщениях про подготовку США к ядерным ударам РФ

Сообщения в американских СМИ о том, что США готовились к ядерным ударам России по Украине — «из разряда рассуждалок». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Это из разряда рассуждалок, которые публикуют в разных газетах. Не думаю, что это нуждается в комментариях», — сказал Песков.

9 марта телеканал CNN сообщил, что США с конца 2022 года готовятся к потенциальному удару России по Украине ядерным оружием. По словам двух высокопоставленных источников из администрации президента Штатов, соответствующее решение было принято на основании анализа, изучения обстановки вокруг Украины в целом и новых чрезвычайно важных разведданных. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Позже газета The New York Times написала, что американские чиновники после начала российской спецоперации разрабатывали варианты ответа на случай ядерного удара РФ по Украине. В качестве возможных шагов они предлагали ответную атаку неядерным оружием по подразделениям, выпустившим ракеты с ядерными боеголовками.

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