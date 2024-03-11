В Кремле прокомментировали договор об обучении военных между Францией и Молдавией

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что ни о каком энергетическом шантаже Молдавии со стороны России речи не идет.

На вопрос журналиста, как в Москве оценивают подписание соглашения об обучении военных между Францией и Молдавией на фоне заявлений президента Молдавии Майи Санду об энергетическом шантаже, Песков подчеркнул, что этот вопрос лежит в коммерческой сфере.

«Госпожа Санду часто обвиняет РФ в некоем энергетическом шантаже. Ни о каком шантаже речи не идет. Это коммерческие вопросы. Мы такие объявления считаем несостоятельными и неоправданными», — резюмировал Песков.

До этого Санду на совместной пресс-конференции в Париже с главой Франции Эммануэлем Макроном обвинила Российскую Федерацию в том что, что она якобы пытается совершить государственный переворот в ее стране.

По словам лидера Молдавии, власти России якобы пытаются контролировать республику «посредством энергетическом шантажа, организации демонстраций, спонсирования протестов, проведения кампаний по дезинформации, проведения кибератак.

Ранее молдавский оппозиционер Илан Шор говорил, что власти Молдавии опасаются помощи России населению страны, которую может привлечь оппозиция, если выиграет очередные выборы.