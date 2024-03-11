Стало известно о последствиях для Запада ввода войск на Украину

Западным странам надлежит искать мирного урегулирования украинского конфликта, поскольку отправка военных НАТО в эту страну будет означать риски для Запада вступить в прямой военный конфликт с Россией. Об этом пишет журнал American Conservative.

«Запад должен либо принять эту оценку (о поражении Украины. – прим. ред.) и усадить Украину за стол переговоров, либо направить нечто большее, чем оружие и помощь. Он собирается усилить свою поддержку и направить войска, рискуя прямой конфронтацией с Россией и сценарием катастрофы, которого он пытался избежать с первых дней войны», — говорится в сообщении издания.

До этого в материале «Газета.Ru» сообщалось, что глава МИД Польши Сикорский заявил о присутствии военных НАТО на Украине. Накануне он также отказался считать «немыслимой» отправку сил альянса на Украину, тем самым поддержав президента Франции Эммануэля Макрона, который в конце февраля не исключил подобный сценарий. При этом не все в НАТО согласны с такой позицией: генсек альянса Столтенберг исключил переброску войск на Украину, а министр обороны Италии Крозетто счел подобное решение «шагом к односторонней эскалации».

Ранее Украине предрекли «унизительное поражение» в случае нового контрнаступления.