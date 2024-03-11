США начали обсуждать военную помощь Украине с еще одной страной

США и Япония ведут переговоры, в ходе которых хотят договориться об увеличении поставок боеприпасов для Украины, а также обсуждают сотрудничество в оборонной сфере. Об этом пишет газета Yomiuri со ссылкой на источники.

По данным издания, сейчас стороны пытаются разработать соглашение для встречи премьер-министра Японии Фумио Кисиды и президента США Джо Байдена, которая пройдет 10 апреля в Вашингтоне.

Газета напомнила, что Япония приняла пацифистскую Конституцию после поражения во Второй мировой войне и сейчас предоставила Украине финансовую и гуманитарную помощь, но не оружие. Однако в декабре 2023 года правительство Японии объявило, что собирается разрешить продавать оружие, которое произвели по иностранной лицензии, странам происхождения. Также власти заявили о планах экспортировать ракеты Patriot своему единственному военному союзнику — США.

Ключевой темой переговоров станет поиск способов, с помощью которых Япония помогла бы расширить арсенал вооружений США. Американская стороны опасается по поводу вероятного кризиса из-за дефицита артиллерийских снарядов и ракет после продолжительной поддержки Украины, отметила газета.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.