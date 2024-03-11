Стало известно о запланированной встрече премьера ЦАР в российском Доме правительства

В Доме правительства РФ пройдет встреча с премьер-министром Центрально-Африканской Республики (ЦАР) Феликсом Молуа. Об этом сообщили ТАСС в посольстве ЦАР в Москве.

В диппредставительстве отметили, что встреча назначена на понедельник, 11 марта.

На прошлой неделе Молуа направился в Россию с дружественным визитом. Согласно планам, премьер ЦАР должен был посетить Москву и Санкт-Петербург, в ходе визита он собирался обсудить с представителями кабмина сотрудничество в энергетике и образовании.

В феврале президент Центральноафриканской Республики, председатель правящего в стране «Движения объединенных сердец» Фостен-Арканж Туадера побывал в Москве, где принял участие в форуме «Единой России», который проходил 15-17 февраля. Участниками мероприятия стали представители стран АСЕАН, гости из Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока.

Ранее Симферополь собрался породниться со столицей Никарагуа.