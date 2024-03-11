В Госдуме назвали присутствие военных НАТО на Украине переходом красных линий

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что отправка военных стран НАТО на Украину станет переходом красных линий со стороны Запада. Своим мнением депутат поделился с РИА Новости.

«Такие заявления являются откровенным переходом любых красных линий и сигналом к действию», — подчеркнул он, отметив, что отправка военных НАТО на Украину даст РФ право перейти к «тотальному уничтожению» всех имеющихся перед вооруженными силами России целей.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что НАТО не имеет смысла отрицать факт отправки военных на Украину.

Кроме того, профессор стратегических исследований Сент-Эндрюсского университета в Шотландии Филлипс О'Брайен сообщил, что в Европе обсуждают ввод войск на Украину из-за отсутствия помощи Киеву со стороны США.

Ранее в Госдуме заявили о возможной ликвидации американских солдат при уничтожении Patriot.