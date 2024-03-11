Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме назвали присутствие военных НАТО на Украине переходом красных линий

Депутат ГД Шеремет: Запад перейдет красную линию отправкой военных на Украину

close
100%
Тарас Литвиненко/РИА Новости

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что отправка военных стран НАТО на Украину станет переходом красных линий со стороны Запада. Своим мнением депутат поделился с РИА Новости.

«Такие заявления являются откровенным переходом любых красных линий и сигналом к действию», — подчеркнул он, отметив, что отправка военных НАТО на Украину даст РФ право перейти к «тотальному уничтожению» всех имеющихся перед вооруженными силами России целей.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что НАТО не имеет смысла отрицать факт отправки военных на Украину.

Кроме того, профессор стратегических исследований Сент-Эндрюсского университета в Шотландии Филлипс О'Брайен сообщил, что в Европе обсуждают ввод войск на Украину из-за отсутствия помощи Киеву со стороны США.

Ранее в Госдуме заявили о возможной ликвидации американских солдат при уничтожении Patriot.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами