Стала известна сумма иска Крыма к Украине из-за энергоблокады

Председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов заявил, что полуостров может потребовать от Украины почти 3,5 трлн рублей из-за энергетической блокады. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Общественная палата Крыма потребовала признать «за гражданами России, проживающими в Крыму, право на компенсацию морального вреда» из-за энергетической блокады полуострова.

«В случае удовлетворения судом исковых требований планируется взыскать с преступного образования «Украина» в пользу крымчан более 3 трлн 448 млрд рублей», — отметил Константинов.

До этого Константинов говорил, что вслед за исками Республики Крым к Украине по поводу потерь из-за терактов должны последовать и федеральные иски.

Он добавил, что средства, затраченные на восстановление Крымского моста после атаки на него со стороны ВСУ, а также издержки, связанные с регулярными перекрытиями моста из-за опасности терактов, будут включены в иск Крыма о транспортной блокаде.

Ранее член Ассамблеи славянских народов в Крыму Роман Чегринец заявил, что Украина вместо Крыма получит дырку от бублика.