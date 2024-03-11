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Стало известно, кто принял решение о сносе памятника дивизии СС в Канаде

GT: памятник дивизии СС «Галичина» в Канаде решила снести украинская община

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Global Look Press

Украинская община приняла решение о сносе памятника дивизии СС «Галичина» на частном кладбище города Оквилл в канадской провинции Онтарио. Об этом сообщает телеканал Global Times (GT).

«Члены местной украинской общины, ответственной за памятник, недавно пришли к решению снести его», — говорится в сообщении.

Отмечается, что памятник был установлен в честь украинских националистов, которые входили в дивизию СС «Галичина» и сражались против Красной Армии во время Второй мировой войны.

До этого в МИД РФ говорили, что Оттаве следует снести все оставшиеся памятники нацистам и нацистским коллаборационистам, которые остались в Канаде.

В российском внешнеполитическом ведомстве отмечают, что если Канада хочет дистанцироваться от наследия нацистских помощников, бежавших после поражения Германии во Великой Отечественной войне в Канаду, то необходимо уничтожить все мемориалы таким людям и организациям в стране.

Ранее в Белоруссии прокомментировали отказ Канады в выдаче РФ 98-летнего нациста.

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