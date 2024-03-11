Во Франции предрекли, к чему приведет идея ядерного зонтика ЕС

Идея ядерного зонтика ЕС может привести к применению французского оружия массового поражения другими странами, даже, если стране не угрожает опасность. С таким заявлением выступил лидер французской партии «Патриоты», кандидат на выборах в Европарламент, политик Флориан Филиппо, передает РИА Новости.

Так он прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона, что Париж несет ответственность за защиту ЕС. Глава государства указал на особую ответственность, которая затрагивает французский потенциал сдерживания.

«Эти заявления Макрона крайне серьезны», — счел Филиппо.

Кандидат на выборах в Европарламент напомнил, что арсенал используется, если жизненные интересы страны подвергаются опасности, в этом заключается ядерная доктрина. Он уточнил, что Макрон имеет ввиду другое. Например, если Польша будет воевать с Россией, то она «сможет пользоваться ядерным оружием» Франции.

«И если завтра Украина станет частью ЕС, то потенциально мы можем дать его использовать <…>, это полное безумие», — заключил Филиппо.

Ранее Макрон высказался об изменении мирового порядка.