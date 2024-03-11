Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Во Франции предрекли, к чему приведет идея ядерного зонтика ЕС

Политик Филиппо: ядерный зонтик ЕС позволит Парижу применять арсенал без угрозы

close
100%
Alexis Sciard/Global Look Press

Идея ядерного зонтика ЕС может привести к применению французского оружия массового поражения другими странами, даже, если стране не угрожает опасность. С таким заявлением выступил лидер французской партии «Патриоты», кандидат на выборах в Европарламент, политик Флориан Филиппо, передает РИА Новости.

Так он прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона, что Париж несет ответственность за защиту ЕС. Глава государства указал на особую ответственность, которая затрагивает французский потенциал сдерживания.

«Эти заявления Макрона крайне серьезны», — счел Филиппо.

Кандидат на выборах в Европарламент напомнил, что арсенал используется, если жизненные интересы страны подвергаются опасности, в этом заключается ядерная доктрина. Он уточнил, что Макрон имеет ввиду другое. Например, если Польша будет воевать с Россией, то она «сможет пользоваться ядерным оружием» Франции.

«И если завтра Украина станет частью ЕС, то потенциально мы можем дать его использовать <…>, это полное безумие», — заключил Филиппо.

Ранее Макрон высказался об изменении мирового порядка.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами