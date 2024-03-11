На выборах в Португалии лидируют правоцентристы

Правоцентристский Демократический альянс во главе с лидером Социал-демократической партии Луишем Монтенегру выигрывает на минувших в Португалии досрочных парламентских выборах после первичной обработки свыше 90% бюллетеней. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренней администрации республики.

В публикации указывается, что коалиция набрала 29,60% голосов, следом за ней с 28,43% голосов следует Социалистическая партия во главе с Педру Нуну Сантушем, третье место — ультраправая партия Чега, набравшая 18,6% голосов. За Либеральную инициативу проголосовали 4,62% респондентов, за Левый блок — 4,13 %, альянс коммунистов и экологов — около 3%.

Подобные первичные результаты говорят, что с большей долей правоцентристы победят на выборах.

Незадолго до этого газета El Pais писала, что выборы президента США могут повлиять на необходимость обсудить вопрос, на каких условиях ядерные державы Великобритания и Франция готовы предпринять шаги в защиту своих партнеров в Европе.

Ранее Шольц оценил влияние результатов выборов в США на Европу.