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На выборах в Португалии лидируют правоцентристы

Правые партии опережают левых на выборах в парламент Португалии

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Depositphotos

Правоцентристский Демократический альянс во главе с лидером Социал-демократической партии Луишем Монтенегру выигрывает на минувших в Португалии досрочных парламентских выборах после первичной обработки свыше 90% бюллетеней. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренней администрации республики.

В публикации указывается, что коалиция набрала 29,60% голосов, следом за ней с 28,43% голосов следует Социалистическая партия во главе с Педру Нуну Сантушем, третье место — ультраправая партия Чега, набравшая 18,6% голосов. За Либеральную инициативу проголосовали 4,62% респондентов, за Левый блок — 4,13 %, альянс коммунистов и экологов — около 3%.

Подобные первичные результаты говорят, что с большей долей правоцентристы победят на выборах.

Незадолго до этого газета El Pais писала, что выборы президента США могут повлиять на необходимость обсудить вопрос, на каких условиях ядерные державы Великобритания и Франция готовы предпринять шаги в защиту своих партнеров в Европе.

Ранее Шольц оценил влияние результатов выборов в США на Европу.

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