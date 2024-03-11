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Орбан раскрыл планы Трампа о торговом соглашении с Китаем

Орбан: в случае переизбрания Трампа США и КНР могут заключить крупную сделку

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POOL/Reuters

Экс-президент США Дональд Трамп в случае переизбрания планирует заключить крупное соглашение о торговле с Китаем. Об этом заявил в интервью телеканалу М1 премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«<…> Трамп был близок к крупной сделке с Китаем, и он попытается достичь ее снова, если станет президентом», — сказал глава венгерского правительства.

По словам Орбана, это соглашение о торговле с КНР направлено на нормализацию отношений между двумя странами, которые за последние годы значительно осложнились.

Премьер-министр Венгрии обратил внимание, что партнерство между двумя крупнейшими экономическими державами выгодно всему миру. Он отметил, что для Венгрии было бы хорошо, если бы немецкий, китайский, южнокорейский и американский капиталы могли «сотрудничать внутри страны».

До этого в Венгрии заявили о наличии у Трампа плана прекращения конфликта на Украине.

Ранее в Венгрии обвинили Евросоюз в шантаже других стран.

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