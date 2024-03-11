Зеленский раскритиковал папу Римского за призывы к переговорам с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал папу Римского Франциска на призыв поднять белый флаг и сесть за стол переговоров. Свое высказывание украинский президент сделал во время своего видеообращения.

«Вот что такое церковь — с людьми. А не за две с половиной тысячи километров — где-то там заниматься виртуальным посредничеством», — подчеркнул Зеленский.

До этого Зеленский заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон в ближайшее время посетит Украину.

11 марта глава комитета парламента по вопросам бюджета Роксолана Пидласа заявила, что задержка финансирования Киева со стороны западных партнеров вынуждает украинские власти рассматривать план С.

10 марта народный депутат от пропрезидентской фракции «Слуга народа» Руслан Горбенко сказал, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский предложил в два раза увеличить выплаты военным, находящимся на передовой.

Ранее генерал ВСУ исчез после призыва прятаться в укрытии.