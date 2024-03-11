В Чехии сочли экс-премьера Бабиша угрозой из-за заявлений об Украине

Глава МИД Чехии Ян Липавский назвал экс-премьера страны Андрея Бабиша угрозой безопасности из-за пацифистских высказываний по украинскому вопросу. Об этом сообщила газета Noviny.

По словам министра иностранных дел, Бабиш берет пацифистскую ноту.

«Мне кажется, что он становится угрозой безопасности этой страны», — подчеркнул глава чешского внешнеполитического ведомства.

Он обратил внимание на призывы политика способствовать миру между Россией и Украиной.

Липавский отметил, что Бабиш своими словами подрывает авторитет Чехии на международной арене и некомпетентен в вопросах внешней политики.

До этого Бабиш уже критиковал действия чешских властей из-за организации военной помощи Украине. По его мнению, руководство страны, помогая Киеву, забыло о собственных гражданах.

Накануне в Чехии предрекли участь западных инструкторов на Украине.

Ранее в Чехии объяснили, как нужно поддерживать Украину.