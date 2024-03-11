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На всех участках ДНР началось досрочное голосование на выборах президента РФ

В ДНР стартовало досрочное голосование на выборах президента России

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Участковые избирательные комиссии Донецкой народной республики (ДНР) начали проводить досрочное голосование на выборах президента РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу избиркома.

В сообщении уточнили, что в субботу, 10 марта, мобильные группы участковых избиркомов уже выезжали для проведения досрочного голосования.

В избиркоме напомнили, что с 10 по 14 марта проголосовать в регионе можно на придомовых территориях, затем, с 15 по 17 марта — на стационарных участках. Всего в регионе действуют 626 участковых комиссий, от каждой из них сформированы по две мобильные группы для выездного голосования.

До этого стало известно, что миллионы россиян проголосуют на выборах президента не по прописке. Чаще всего избиратели выбирали участки в Москве, Санкт-Петербурге, Московской области, Краснодарском крае, Ленинградской и Самарской областях и других.

Ранее в ГД заявили, что Запад начал готовиться к выборам президента РФ.

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