В Венгрии заявили о наличии у Трампа плана прекращения конфликта на Украине

У экс-президента США Дональда Трампа имеется план прекращения конфликта на Украине. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан телеканалу М1.

«У него есть достаточно подробные планы, как положить конец этой войне», — сказал глава венгерского правительства по итогам встречи с бывшим главой Белого дома.

Орбан уточнил, что «не уполномочен» раскрывать сути этих планов.

До этого Виктор Орбан заявил, что приход к власти в США экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа окажет положительное влияние на урегулирование конфликта на Украине.

Накануне в Венгрии объяснили, каким должно быть соглашение между Западом и Россией по Украине. Портал Szeged со ссылкой на Балажа Орбана, советника премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, написал, что в будущих переговорах должны будут, помимо России, принять участие украинские власти, Евросоюз и некие посредники, но ключевую роль в них сыграют США как основной спонсор Киева.

Ранее в Венгрии обвинили Евросоюз в шантаже других стран.