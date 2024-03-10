Шольц предложил ввести перемирие в Газе на месяц

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил о необходимости ввести режим прекращения огня в секторе Газа на время священного месяца Рамадан, который начинается 10 марта с заходом солнца и продлится до 9 апреля. Об этом сообщает ТАСС.

«Лучше всего достигнуть перемирия еще во время Рамадана. Такой режим прекращения огня должен позволить добиться, наконец, освобождения израильских заложников и поставки больше гуманитарной помощи в Газу», — сообщил Шольц.

До этого сообщалось, что перемирие в Судане невозможно даже в священный для мусульман месяц Рамадан, если сторонники сил быстрого реагирования (СБР) не выполнят договоренности, достигнутые в саудовской Джидде в 2023 году.

Конфликт между Вооруженными силами Судана, которые возглавляет фактический глава страны, командующий армией Абдель Фаттах аль-Бурхан, и командующим Силами быстрого реагирования Мухаммедом Хамданом Дагало, известным как Хеметти, перешел в открытую фазу утром 15 апреля 2023 года. Конфликт уже привел к масштабным разрушениям, кризису системы здравоохранения и бегству десятков тысяч человек из страны.

Ранее суданские силы быстрого реагирования заявили о готовности к прекращению огня.