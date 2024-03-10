Нетаньяху ответил на критику Байдена об отсутствии поддержки у граждан

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху отметил, что критика президента США Джо Байдена относительно поддержки граждан Израиля действующего главы правительства является необоснованной. Об этом сообщает издание Bild.

«Если президент США тем самым считает, что я провожу личную политику вопреки желанию большинства израильтян и это вредит интересам Израиля, то он ошибается по обоим пунктам», — сказал Нетаньяху.

По словам главы правительства Израиля, его поддерживают «подавляющее большинство» израильских граждан.

До этого сообщалось, что тысячи протестующих израильтянин собрались в Кейсарии у резиденции главы правительства Израиля Биньямина Нетаньяху, требуя его ухода в отставку. По информации издания, участники протеста, размахивая израильскими флагами и плакатами с надписями «Биби виноват, импичмент — сейчас!», собрались у въезда в город. В районе акции находится большое число полицейских.

Также Нетаньяху раскритиковал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за поддержку палестинской радикальной организации ХАМАС.

Ранее Нетаньяху представил план послевоенного урегулирования в секторе Газа.