В ЕК объяснили, почему не могут выполнить требования польских фермеров

Европейская комиссия (ЕК) не может выполнить требования польских фермеров, которые добиваются запрета на ввоз в страну украинской сельскохозяйственной продукции. Об этом заявил заместитель главы высшего органа исполнительной власти Европейского союза (ЕС) Валдис Домбровскис, передает ТАСС.

По его словам, претензии аграриев по поводу ввоза зерна с Украины вызывают множество вопросов. Причина заключается в том, что власти Польши уже запретили импорт украинского зерна в одностороннем порядке.

«Почему польские фермеры протестуют против зерна с Украины, если оно и так под запретом? Теоретически, даже если бы я собирался согласиться с требованиями протестующих, что мне делать? Запрещать то, что уже и так запрещено?» — прокомментировал Домбровскис.

В то же время замглавы ЕК поставил под сомнение легитимность решений Венгрии, Словакии и Польши о запрете ввоза украинского зерна на свою территорию. Как сказал представитель регионального содружества, он готов принять меры против этих трех государств и запустить процедуру нарушения ими норм объединения.

Кроме того, Домбровскис сообщил о планах в скором времени посетить Варшаву. Ожидается, что в ходе визита он проведет встречи с представителями польских властей и обсудит с ними ситуацию вокруг ввоза агропромышленной продукции с Украины.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск отказался выполнить требование фермеров и закрыть границу с Украиной.