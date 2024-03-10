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Глава МИД Израиля поехал на СБ ООН с семьями заложников

Глава МИД Израиля Кац прибыл на СБ ООН с семьями заложников ХАМАС

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Lev Radin/ZUMAPRESS/Global Look Press

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац прибыл на Совет Безопасности (СБ) ООН для того, чтобы обсудить доклад спецпредставителя о сексуальных преступлениях, которые совершили сторонники радикального движения ХАМАС. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что он оправился в Нью-Йорк в компании семей заложников движения ХАМАС. Они также примут участие в заседании СБ ООН.

«Исраэль Кац поблагодарил главу правительства за поддержку и помощь и проконсультировался с ним о действиях, которые необходимо предпринять для продвижения вопроса об официальном объявлении Организацией Объединенных Наций ХАМАС террористической организацией и введения персональных санкций в отношении его лидеров», — следует из сообщения.

До этого член политбюро ХАМАС Хусам Бадран заявил, что заключение перемирия между ХАМАС и Израилем 10 марта маловероятно. Заявление представителя ХАМАС ставит крест на надежды достигнуть перемирия между сторонами к началу священного для мусульман месяца Рамадан, который в 2024 году продлится с 10 марта по 8 апреля.

Ранее ВОЗ заявила о «беспрецедентном в новейшей истории» голоде в секторе Газа.

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