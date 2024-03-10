В МИД Украины ответили на призыв папы Римского к переговорам с РФ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что его страна не намерена поднимать «белый флаг» в рамках вооруженного противостояния с РФ. Пост с соответствующим содержанием появился в аккаунте главы внешнеполитического ведомства страны в социальной сети X (бывший Twitter).

Таким образом он прокомментировал слова папы Римского Франциска о ситуации в зоне боевых действий. Кулеба подчеркнул, что у его государства есть только один флаг — сине-желтый.

«Мы не будем поднимать другие флаги», — отметил министр.

Также глава украинского внешнеполитического ведомства призвал Ватикан «не повторять исторические ошибки». Тем не менее Кулеба не стал уточнять, о чем именно идет речь.

В конце он выразил надежду, что в скором времени папа Римский Франциск найдет возможность для визита на Украину.

9 марта глава римско-католической церкви дал интервью для швейцарского телеканала RSI, в ходе которого призвал Москву и Киев начать мирные переговоры. По словам понтифика, в условиях конфликта проигрывающая сторона должна набраться смелости и поднять «белый флаг».

Ранее в МИД РФ отреагировали на заявление папы Римского Франциска о ситуации на Украине.