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Путин пошутил, что хотел бы прическу с дредами

Путин пошутил на встрече с молодежью, что хотел бы прическу с дредами

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Президент России Владимир Путин на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи обратил внимание на прическу с дредами у одного из участников, пошутив, что тоже хотел бы такую. Фрагмент попал в передачу »Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

«Мне тоже надо такую прическу сделать», – с улыбкой сказал глава государства во время фотографирования со студентами.

До этого российский президент с улыбкой отметил, что ему не нужны умные колонки Сбера, потому что президент организации Герман Греф «всегда на связи».

5 марта в ходе встречи с работниками агрокомплекса Путин иронично отметил, что выбор между огурцом и помидором зависит от того, что закусывать.

Ранее Путин пошутил о желании показать «известный жест» всем недоброжелателям РФ.

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