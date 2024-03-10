Миллионы россиян проголосуют на выборах президента не по прописке

Свыше 3 млн граждан Российской Федерации воспользовались сервисом «Мобильный избиратель» на портале «Госуслуги». Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на Минцифры России.

Сервис позволяет проголосовать на президентских выборах не по адресу прописки, а где удобно.

Чаще всего избиратели выбирали участки в Москве, Санкт-Петербурге, Московской области, Краснодарском и Красноярском краях, Ленинградской и Самарской областях, Татарстане, а также Иркутской и Свердловской областях. Заявления можно подать до 23:59 мск 11 марта.

Также у россиян есть возможность проголосовать онлайн с помощью платформы для дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Срок приема заявлений тот же.

Москвичи могут проголосовать на региональном портале. Им не нужно подавать заявление.

До этого сообщалось, что почти половина субъектов России поучаствовали в досрочном голосовании.

Совет Федерации назначил выборы президента России на 15, 16 и 17 марта. Участки будут открыты с 8:00 до 20:00 все эти дни. Онлайн-голосование будет доступно с 8:00 15 марта до 20:00 17 марта.

За президентский пост впервые с 2008 года поборются четыре кандидата: Владислав Даванков (партия «Новые люди»), Владимир Путин (в качестве самовыдвиженца), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

Если действующий президент РФ Путин одержит победу на предстоящих выборах, то это будет его пятый президентский срок.

Ранее Памфилова рассказала о попытках дискредитации президентских выборов при поддержке ЦРУ и Ми-6.