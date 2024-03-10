В Венгрии объяснили, каким должно быть соглашение между Западом и Россией по Украине

Соединенным Штатам и России нужно достичь договора об урегулировании конфликта на Украине, которое гарантирует безопасность всем сторонам на многие годы вперед. Об этом пишет портал Szeged со ссылкой на Балажа Орбана, советника премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

По мнению Балажа Орбана, в будущих переговорах должны будут, помимо России, принять участие Украина, Евросоюз и некие посредники, но ключевую роль в них сыграют США как основной спонсор Киева.

«Мы также считаем, что нам следует... использовать возможность прекращения огня для урегулирования отношений в области безопасности между Западом, НАТО и Россией в долгосрочной перспективе, на многие десятилетия вперед», — сказал советник венгерского премьера.

По его мнению, переговоры будут сложными, однако их следует начать как можно раньше, чтобы сберечь человеческие жизни и снизить риск эскалации конфликта.

До этого Виктор Орбан заявил, что приход к власти в США экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа окажет положительное влияние на урегулирование конфликта на Украине.

Ранее в МИД Венгрии рассказали о прогрессе в переговорах с Украиной по правам венгров Закарпатья.