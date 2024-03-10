Медведев назвал Байдена «редким идиотом» за оговорку про Украину

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал очередную оговорку президента США Джо Байдена, перепутавшего Украину с Афганистаном. В своем Telegram-канале бывший президент РФ назвал действующего главу Белого дома «редким идиотом».

«Редкий идиот», — написал Медведев, прикрепив соответствующее видео выступления Байдена.

«Америка допустила ошибку. Мы охотились за бен Ладеном до тех пор, пока не убрали его. Но при этом нам не стоило лезть на Украину», – произнес Байден в беседе с журналистом телеканала MSNBC.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова предположила, что президент США Байден вовсе не оговорился, назвав Афганистан Украиной в недавнем интервью, а просто осознал, что США опозорились, когда пришли на помощь украинским властям.

Ранее кандидат в президенты США Дональд Трамп выпустил ролик, в котором высмеиваются оговорки и падения Байдена.