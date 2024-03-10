Песков рассказал об усилиях службы безопасности по защите Путина

Служба безопасности президента России делает все, что необходимо для обеспечения безопасности Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, чьи слова опубликованы в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

«Служба безопасности работает и делает то, что должно, для обеспечения безопасности главы государства», – сказал Песков.

Накануне пресс-секретарь президента заявил, что Кремль своевременно проинформирует граждан, когда кандидат в президенты России Владимир Путин проголосует на выборах.

5 марта Путин встретился с работниками агрохолдинга в Ставропольском крае, где попробовал выращенные ими помидоры.

Кроме того, глава государства поговорил с работниками тепличного комплекса «Солнечный дар», где ему показали прототип робота, способного собирать плоды.

Ранее Путин пошутил о желании показать «известный жест» всем недоброжелателям РФ.