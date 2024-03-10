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В Турции нашли способ для Эрдогана пойти еще на один срок

Боздаг: Эрдоган может все же пойти еще на один президентский срок

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Michael Varaklas/AP

Бывший глава минюста Турции, депутат Бекир Боздаг не исключил выдвижения президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана еще на один срок, несмотря на его слова о завершении политической карьеры. Об этом парламентарий написал в соцсети X (ранее Twitter).

Боздаг отметил, что, согласно конституции Турции, занимать пост президента страны можно максимум два срока подряд. В то же время в Главном законе указано, что тот же президент может выдвинуть свою кандидатуру на третий срок в случае досрочных выборов.

«В случае, если в соответствии с конституцией парламент Турции примет решение о досрочных выборах во время второго срока президента, у нашего президента Эрдогана будет конституционное право стать кандидатом», – подчеркнул депутат.

8 марта глава Турецкой республики Тайип Эрдоган заявил, что муниципальные выборы 31 марта станут для него финальными с учетом действующего законодательства.

До этого Эрдоган предложил внести изменения в избирательную систему Турции. Он выступил за отказ от того, чтобы для победы на президентских выборах кандидат должен был набрать 50% голосов + один голос.

Ранее глава Турции приравнял премьера Израиля и его правительство к Гитлеру и Муссолини.

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