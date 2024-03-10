Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трамп высмеял предвыборное видео Байдена

Команда Трампа выпустила шуточное видео с падениями и оговорками Байдена

close
100%
Andrew Harnik/AP

Экс-президент США Дональд Трамп в ответ на видеоролик действующего американского лидера Джо Байдена, который он начинает словами о возрасте, представил свой — с падениями главы государства. Об этом сообщает РИА Новости.

Кампания Трампа спустя несколько часов после выхода ролика Байдена представила ролик под названием «немолодой парень». Видео начинается с «признания» действующего президента о возрасте, после чего идет подборка с его падениями и оговорками.

До этого Трамп заявил, что Байден злоупотребляет должностными полномочиями для того, чтобы преследовать своего политического соперника на предстоящих ноябрьских выборах.

Трамп также заявлял, что Соединенные Штаты ослаблены и унижены на мировой арене из-за политического курса Байдена.

9 марта газета New York Times писала, что действующий президент США в рамках предвыборной кампании будет использовать критику в свой адрес, в частности критику возраста Байдена, как преимущество.

Ранее Трамп заявил, что проблемы Байдена не связаны с его возрастом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами