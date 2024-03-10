Трамп высмеял предвыборное видео Байдена

Экс-президент США Дональд Трамп в ответ на видеоролик действующего американского лидера Джо Байдена, который он начинает словами о возрасте, представил свой — с падениями главы государства. Об этом сообщает РИА Новости.

Кампания Трампа спустя несколько часов после выхода ролика Байдена представила ролик под названием «немолодой парень». Видео начинается с «признания» действующего президента о возрасте, после чего идет подборка с его падениями и оговорками.

До этого Трамп заявил, что Байден злоупотребляет должностными полномочиями для того, чтобы преследовать своего политического соперника на предстоящих ноябрьских выборах.

Трамп также заявлял, что Соединенные Штаты ослаблены и унижены на мировой арене из-за политического курса Байдена.

9 марта газета New York Times писала, что действующий президент США в рамках предвыборной кампании будет использовать критику в свой адрес, в частности критику возраста Байдена, как преимущество.

Ранее Трамп заявил, что проблемы Байдена не связаны с его возрастом.