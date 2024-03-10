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Трамп назвал проводимую Байденом миграционную политику преступлением против человечества

Трамп: миграционная политика Байдена является преступлением против человечества

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Reuters

Экс-президент США Дональд Трамп назвал преступлением против человечества и страны иммиграционную политику, проводимую нынешним главой государства Джо Байденом. Об этом Трамп заявил, выступая перед своими сторонниками в штате Джорджия.

По словам бывшего президента, то, что Байден сделал с американской границей является преступление против человечества и народа США. Трамп подчеркнул, что Байдену этого никогда не простят.

При этом Трамп отметил, что он быстро исправит ситуацию с мигрантами, пообещав провести самую крупную депортацию.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил в выступлении перед своими сторонниками, что глава российского государства Владимир Путин может пользоваться слабостью нынешнего главы Белого дома Джо Байдена при проведении своей политики.

До этого Трамп обвинил Байдена в злоупотреблении полномочиями.

Ранее Трамп выиграл на кокусах республиканцев на Американском Самоа.

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