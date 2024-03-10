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Трамп считает, что Путин может пользоваться слабостью Байдена

Трамп: Путин может учитывать слабость Байдена при проведении своей политики

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Reuters/РИА Новости/AP

Экс-президент США Дональд Трамп заявил в выступлении перед своими сторонниками, что глава российского государства Владимир Путин может пользоваться слабостью нынешнего главы Белого дома Джо Байдена при проведении своей политики. Трансляцию можно было посмотреть на YouTube-канале консервативной медиакомпании RSBN.

Трамп отметил, что если бы в США был «действительно способный президент», как он, то Соединенные Штаты «были бы в полном безопасности».

«Путин теперь говорит о ядерном оружии. Знаете почему? Потому что он знает, что у США президент идиот», — сказал Трамп.

Он также заявил, что Байден злоупотребляет должностными полномочиями для того, чтобы преследовать своего политического соперника на предстоящих ноябрьских выборах. Трамп назвал нынешнего американского лидера «величайшей угрозой демократии», потребовав от него прекратить «нелепые и разрушающие демократию судебные преследования».

Ранее Трамп сравнил себя с Аль Капоне.

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